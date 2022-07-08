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Полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего премьера Японии

NHK заявила о задержании подозреваемого в нападении на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Синдзо Абэ

Синдзо Абэ. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Полиция задержала подозреваемого в нападении на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ в префектуре Нара, передает Sina со ссылкой на национальную радиовещательную ассоциацию (NHK).

Как заявили журналисты, Абэ внезапно упал во время выступления в префектуре Нара, на месте происшествия были видны следы крови, слышны выстрелы. На данный момент политик госпитализирован и находится в коме — в состоянии сердечно-легочной недостаточности.

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Источник указал, что на месте происшествия находились около 30 человек. Сейчас там работает полиция.

Нападение произошло в городе Нара в 11:30 по местному времени (05:30 по московскому времени) в пятницу, 8 июля во время выступления бывшего главы правительства.

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Марина Совина
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