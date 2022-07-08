Стало известно о тяжелом состоянии бывшего премьера Японии после нападения

Бывший премьер Японии Абэ не подает признаков жизни после нападения, он госпитализирован

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления, госпитализирован в тяжелом состоянии без сознания, он не подает признаков жизни. Об этом стло известно ТАСС.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в бывшего премьера стреляли со спины. Абэ получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца.

Другие источники сообщают, что у политика наблюдалось кровотечение в области шеи.

Неизвестный напал на Абэ в городе Нара в 11:30 по местному времени (05:30 по московскому времени) в пятницу, 8 июля, во время выступления политика. Бывший премьер упал, истекая кровью. Штаб полиции префектуры Нара занимается подтверждением информации о нападении.