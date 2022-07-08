Бывший японский премьер Абэ получил ранение при нападении неизвестного

NHK: неизвестный открыл стрельбу и ранил экс-премьера Японии Синдзо Абэ в городе Нара

Неизвестный напал на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, передает телеканал NHK со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в городе Нара в 11:30 по местному времени (05:30 по московскому времени) в пятницу, 8 июля, во время выступления политика. По предварительным данным, экс-глава правительства Японии получил ранение в грудную клетку из огнестрельного оружия.

Журналист телеканала услышал звук, похожий на выстрел. Он сообщил, что неизвестный стрелял в политика сзади. Бывший премьер упал, истекая кровью. Абэ госпитализировали на машине скорой помощи.

Штаб полиции префектуры Нара занимается подтверждением информации о нападении.

Абэ занимал пост премьер-министра Японии дважды: в 2006-2007 и 2012-2020 годах. 28 августа 2020 года он объявил об отставке. Решение было принято из-за проблем со здоровьем: обострилось заболевание, давно мучившее политика.