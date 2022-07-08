Стали известны подробности о совершившем покушение на бывшего премьера Японии

Подозреваемым в покушении на экс-премьера Японии Абэ оказался 40-летний мужчина

Подозреваемого в покушении на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ зовут Тецуя Ямагами, передает Sohu.

В пятницу, 8 июля, стало известно о покушении на Абэ. Мужчина выстрелил в политика сзади и ранил его в грудь. Бывший премьер упал на землю, позже был госпитализирован.

Медики рассказали подробности о состоянии бывшего главы правительства — он впал в кому, у мужчины остановились сердце и легкие. Полиция сообщила о задержании подозреваемого.

Им оказался 40-летний Тецуя Ямагами. По предварительной информации, мужчина является жителем префектуры Нара. Мотивы его действий неизвестны.

После совершенного покушения на политика в Японии создали кризисный штаб.