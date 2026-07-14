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10:50, 14 июля 2026Экономика

Москвичам назвали дату возвращения теплой погоды

Синоптик Позднякова: Теплая погода вернется в Москву 17 июля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Теплая погода вернется в Москву в пятницу, 17 июля. Соответствующую дату жителям столицы назвала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с агентством РИА Новости.

По информации синоптика, 17 и 18 июля температура в городе составит плюс 25-26 градусов. «Такой период теплой погоды продержится три-четыре дня, а затем город вновь накроет волна прохладной погоды», — предупредила она. Позднякова добавила, что столбики термометров в столице в ближайшее время не преодолеют отметку в плюс 30 градусов.

Ранее стало известно, что в Подмосковье ввели «желтый» уровень опасности на фоне предстоящей грозы. Соответствующее предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00.

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