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Совершивший покушение на бывшего премьера Японии служил в армии

Подозреваемый в покушении на экс-премьера Японии Абэ 3 года служил в Силах Самообороны

Фото: Kyodo / Reuters

Совершивший покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами является бывшим служащим морских Сил Самообороны страны. О его службе в армии сообщает телеканал Nippon Television.

По его данным, подозреваемый в нападении на бывшего премьера находился на действительной службы с 2003-го по 2005 год. Род занятий в настоящий момент остается неизвестным.

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Мужчина сзади выстрелил в политика, который проводил предвыборное уличное выступление и ранил его в грудь. Бывший премьер упал на землю, позже был госпитализирован.

Медики рассказали подробности о состоянии бывшего главы правительства — он впал в кому, у мужчины остановились сердце и легкие. Полиция сообщила о задержании подозреваемого. Им оказался 40-летний Тецуя Ямагами. По предварительной информации, мужчина является жителем префектуры Нара. Мотивы его действий неизвестны. После совершенного покушения на политика в Японии создали кризисный штаб.

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Дмитрий Сотак
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