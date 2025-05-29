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19:17, 29 мая 2025Мир

Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии

Песков: Путин встретился в Кремле с вдовой бывшего премьер-министра Японии Абэ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения», — сказал представитель Кремля.

Ранее посол РФ в Японии Николай Ноздрев заявил, что курс Токио на «ускоренную ремилитаризацию» и на наращивание военно-технического сотрудничества с недружественно настроенными к Москве государств может создать вызовы безопасности для России.

В июле 2022 Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения. Политику было 67 лет. Он поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга.

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