Посол назвал Японию угрозой для РФ из-за «ускоренной ремилитаризации»

Посол Ноздрев назвал Японию угрозой для РФ из-за «ускоренной ремилитаризации»

Курс Токио на «ускоренную ремилитаризацию» и на наращивание военно-технического сотрудничества с недружественно настроенными к Москве государств может создать вызовы безопасности для РФ, заявил РИА Новости посол в Японии Николай Ноздрев.

Дипломат подчеркнул, что ремилитаризация происходит, несмотря на «мирные статьи» в конституции страны. «Особо внимательно следим за военной деятельностью вблизи наших восточных границ», — сказал Ноздрев. Он добавил, что «безответственная» политика Японии способна привести к опасной эскалации, на которую РФ будет вынуждена «реагировать при помощи соответствующих контрмер».

В апреле министр обороны Гэн Накатани заявил, что Япония присоединится к миссии Североатлантического альянса, которая занимается координацией военных поставок Вооруженным силам Украины а также подготовкой украинских военных.