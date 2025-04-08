Япония присоединится к НАТО в помощи Украине

Jiji: Япония присоединится к миссии НАТО по координации военных поставок ВСУ

Япония присоединится к миссии Североатлантического альянса, которая занимается координацией военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также подготовкой украинских военных. Об этом заявил японский министр обороны Гэн Накатани на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает агентство Jiji.

«Участие Японии будет иметь чрезвычайно важное значение с точки зрения извлечения уроков из украинского конфликта», — сообщил глава оборонного ведомства.

В материале также отмечается, что форму участия Токио в миссии военного блока власти страны утвердят позже.

3 марта Россия закрыла въезд в страну девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел государства Такэси Ивая. Позже официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала на то, что если внешнеполитическая риторика Токио не изменится, то Москва будет и дальше прорабатывать «дополнительные меры противодействия».