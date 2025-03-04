Глава МИД Японии прокомментировал запрет России на въезд

Глава МИД Японии Такэси Ивая счел неприемлемым запрет на въезд в Россию

Глава МИД Японии Такэси Ивая счел неприемлемым запрет на въезд в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Совершенно неприемлемо перекладывать ответственность на Японию», — отметил дипломат.

Глава МИД Японии добавил, что российско-японские отношения сейчас находятся в сложном состоянии. В связи с этим Токио видит необходимость коммуникации с Москвой, особенно по линии дипломатических ведомств. Решение российской стороны запретить въезд министру он назвал «прискорбным».

3 марта Россия закрыла въезд в страну девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел государства Такэси Ивая.