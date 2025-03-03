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18:52, 3 марта 2025Мир

Россия закрыла въезд в страну главе МИД Японии

МИД России: Москва закрыла въезд в страну девяти гражданам Японии
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yoshio Tsunoda / AFLO / Globallookpress.com

Москва закрыла въезд в страну девяти гражданам Японии, включая министра иностранных дел государства Такэси Иваю. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

«В рамках ответных мер на продолжающиеся так называемые санкционные действия официального Токио в отношении нашей страны в связи со специальной военной операцией принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующих японских граждан», — утверждается в сообщении ведомства.

В списке перечислены Ивая, а также посол Японии на Украине Масаси Накагомэ, его предшественник Кунинори Мацуда и старший вице-президент Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) Сёхэй Хара. Под ограничения также попали глава офиса JICA на Украине Хидэки Мацунага и президенты нескольких японских корпораций.

Ранее депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки увидел неопытность президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

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