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08:14, 28 февраля 2025Мир

Россия пообещала ответить на антироссийские санкции Японии

Посол Ноздрев: Россия не оставит без ответа 25-й пакет санкций Японии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Москва не оставит без ответа принятый Токио 25-й пакет санкций. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев, сообщает РИА Новости.

«Введенный против нашей страны 25-й пакет нелегитимных санкций стал очередным подтверждением приверженности Токио антироссийскому курсу», — сказал он.

По словам дипломата, данный шаг Японии, предпринятый накануне смены власти в США, свидетельствует о недальновидности японского официоза и его поверхностном понимании глобальных геополитических процессов. Он подчеркнул, что относительного ответа на враждебные действия Москва не стремится «играть на публику»

«Все наши решения предельно выверены, необязательно симметричны и привязаны к конкретным японским рестрикциям», — отметил посол, добавив, что ряд шагов на этом направлении уже сделан.

В январе Япония ввела новые санкции против России. Под рестрикции попали три российских банков, а также 29 юридических лиц и 11 физических лиц.

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