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05:06, 10 января 2025Экономика

Япония ввела новые санкции против России

Япония ввела санкции в отношении трех российских банков
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Япония ввела санкции в отношении трех российских банков, а также 29 юридических лиц и 11 физических лиц. В частности, рестрикции коснулись гендиректора «Алросы» Павла Маринычева, сообщил японский кабмин, пишет РИА Новости.

В санкционный список попали и вице-президент TsMRBank Дмитрий Никулин, владелец ООО «Технология» Алексей Буднев. Как уточняется, меры в отношении финансовых организаций вступят в силу с 9 февраля этого года.

Также в РФ был запрещен экспорт используемого в промышленности капсаицина и 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов.

В ноябре прошлого года телеканал NHK World сообщил, что японское правительство рассматривает возможность ужесточения санкций в отношении России и Северной Кореи из-за развития их сотрудничества.

До этого в Японии расширили санкционные списки в отношении России, в очередной раз обвинив Москву в поставках вооружений из Северной Кореи. Тогда в санкционные списки были добавлены одно физическое лицо и девять юридических лиц из России, два юрлица с Кипра. Также рестрикции коснулись генерального директора государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик.

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