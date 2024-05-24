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06:03, 24 мая 2024Экономика

Япония ввела санкции за предполагаемые поставки оружия Северной Кореи в Россию

Япония ввела санкции за предполагаемые поставки оружия КНДР в РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Японии расширили санкционные списки в отношении России, в очередной раз обвинив Москву в поставках вооружений из Северной Кореи. Об этом сказано в распространенном заявлении японского МИД.

Так, в санкционные списки были добавлены одно физическое лицо и девять юридических лиц из России, два юрлица с Кипра. Также рестрикции коснулись генерального директора государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик. Сама компания также была включена в санкционные списки наряду с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ.

МИД Японии в очередной раз обвинил Москву в якобы имевших место закупках вооружений у КНДР. При этом Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном.

Ранее в Кремле заявили, что Япония заняла недружественную России позицию, присоединившись к санкциям и введя новые экспортные ограничения.

Ранее стало известно, что Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров. В апреле Токио запретил поставки литий-ионных аккумуляторов и труб для газо-и нефтепроводов. Также ограничения коснулись экспорта моторных масел и нитроцеллюлозы, являющейся ключевым компонентом современного бездымного пороха.

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      Марина Совина
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