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13:18, 5 апреля 2024Мир

Песков заявил о недружественной России позиции Японии

Песков: Япония заняла недружественную РФ позицию, введя экспортные ограничения

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Япония заняла недружественную России позицию, присоединившись к санкциям и введя новые экспортные ограничения. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Япония полноформатно присоединилась к практике незаконных санкций, ограничений в отношении нашей страны, и заняла недружественную позицию по отношению к нам», — сказал представитель Кремля, добавив, что в Москве отреагировали на новые ограничения «так же, как и на предыдущие».

Ранее стало известно, что Япония вводит запрет на экспорт в Россию 164 категорий товаров. Теперь Токио запретил поставки литий-ионных аккумуляторов и труб для газо-и нефтепроводов. Также ограничения коснутся экспорта нитроцеллюлозы, являющейся ключевым компонентом современного бездымного пороха, и моторных масел.

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      Виктория Кондратьева
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