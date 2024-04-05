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05:56, 5 апреля 2024Экономика

Япония запретила экспорт в Россию аккумуляторов, труб и компонента пороха

Япония запретила экспорт в Россию литий-ионных аккумуляторов
СюжетСанкции против России:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Япония расширила список продукции, запрещенной для экспорта в Россию. Об этом сообщило Минэкономики страны, передает ТАСС.

Теперь Токио запретил отправку литий-ионных аккумуляторов и труб для газо-и нефтепроводов. Кроме того, не разрешается экспорт нитроцеллюлозы, являющейся ключевым компонентом современного бездымного пороха, и моторных масел. Ограничения вступят в силу с 17 апреля.

Одновременно с этим Япония запретил импорт непромышленных алмазов российского происхождения. При этом запрет начнет действовать почти на месяц позже, с 10 мая.

Ранее Япония дополнила санкции против России запретом на экспорт пяти типов станков. Впервые список ограничений был опубликован 20 октября 2023 года. Его составители изучили детали российского вооружения, используемого на Украине, чтобы закрыть возможность для использования в них японских комплектующих. Токио призывает экспортеров сверяться со списком в случае поставок в третьи страны и проверять конечного получателя товара.

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      Марина Совина
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