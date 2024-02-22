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10:12, 22 февраля 2024Экономика

Япония запретила поставки в Россию станков и деталей для них

Япония дополнила санкции против России запретом на экспорт пяти типов станков

Фото: Onur Binay / Unsplash

В рамках санкций против России, введенных в связи с началом боевых действий на территории Украины, Япония расширила список товаров, запрещенных к экспорту, еще на пять категорий. Об этом со ссылкой на данные министерства экономики, торговли и промышленности Японии сообщает ТАСС.

Перечень включает в себя четыре больших раздела, в один из них теперь добавлен станки с ЧПУ (числовое программное управление). Речь идет об обрабатывающих центрах, горизонтальных и других токарных станках с ЧПУ, фрезерных станках с ЧПУ и деталей для различного вида станков.

До этого запрет касался интегральных схем и деталей для них, оптического оборудования, коммуникационного оборудования, электронного оборудования (диоды, транзисторы, цифровые камеры), а также деталей для деталей для проектирования и производства полупроводников. В настоящее время число категорий в нем достигло пятидесяти.

Впервые список был опубликован 20 октября 2023 года. Его составители изучили детали российского вооружения, используемого на Украине, чтобы закрыть возможность для использования в них японских комплектующих. Токио призывает экспортеров сверяться со списком в случае поставок в третьи страны и проверять конечного получателя товара.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля Южная Корея добавит в список товаров, запрещенных к поставкам в Россию в связи боевыми действиями на территории Украины, более 680 позиций. В том числе в список попадут автомобили с пробегом, такие как Hyundai Elantra и Kia Cerato, Hyundai Sonata и Kia K5, а также кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Tucson.

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