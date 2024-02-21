Южная Корея ужесточит запрет на поставки автомобилей в Россию

Южная Корея с 24 февраля запретит поставки популярных машин с пробегом в Россию

С 24 февраля Южная Корея добавит в список товаров, запрещенных к поставкам в Россию в связи боевыми действиями на территории Украины, более 680 позиций. В том числе речь идет об ужесточении подхода к экспорту автомобилей с пробегом, сообщает «Коммерсантъ».

В перечень попали, в частности, подержанные машины с двухлитровым двигателем. Главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко отметил, что под описание попадают такие популярные модели, как Hyundai Elantra и Kia Cerato, более дорогие Hyundai Sonata и Kia K5, а также кроссоверы Kia Sportage и Hyundai Tucson.

По его словам, ранее импорт таких автомобилей с небольшим возрастом и пробегом пользовался спросом, если до выработки ресурса им было далеко. Однако президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин указал, что сегодня «корейцы» не так уж и дешевы из-за падения курса рубля и роста стоимости логистики.

Вместе с машинами в обновленный санкционный список войдут тяжелое строительное оборудование, аккумуляторные батареи, авиационные компоненты и механизмы, имеющие потенциальное военное применение.

Автожурналист Петр Баканов напомнил, что скоро параллельный экспорт автомобилей в Россию в целом станет более дорогим, что снизит спрос даже при наличии физической возможности (многочисленные перепродажи) привезти машину. Впрочем, эксперты пока не понимают, коснется ли запрет на экспорт корейских автомобилей, выпускаемых на фабриках в других странах, то есть в том же Китае.

Заменить южнокорейские марки могут как китайские автомобили, так и российская Lada Iskra, чей выпуск начнется в 2025 году. Поэтому, полагает Подщеколдин, на объем рынка санкции особенного влияния не окажут.

Ранее автоэксперт Егор Васильев указал, что при выборе китайского автомобиля следует обращать внимание на цену, потому что действительно качественные автомобили стоят от 3-3,5 миллиона рублей. Модели дешевле могут не иметь актуальных или важных опций или же быть неприспособленными к определенным режимам движения.