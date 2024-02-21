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07:57, 21 февраля 2024Экономика

Россиянам предложили выбирать иномарки дороже трех миллионов рублей

Автоэксперт Васильев предупредил о проблемах с «китайцами» дешевле 3 млн рублей

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

При выборе из китайских автомобилей, которые почти полностью заняли сегмент иномарок на внутреннем рынке, россиянам в первую очередь следует обращать внимание на срок пребывания бренда в стране и стоимость модели. Об этом агентству «Прайм» рассказал автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, ранее китайские производители заходили в Россию только эпизодически, но теперь у них сформировалось понимание, как и что здесь можно продавать. В целом же, подчеркнул эксперт, абсолютное большинство предлагаемых машин производства КНР ведут себя достойно в рамках заявленных характеристик, особенно с учетом пятилетней гарантии.

Также Васильев предупредил, что чем дольше производитель находится в России, тем лучше он адаптирован к отечественному рынку. А что касается цены, то машина должна быть дороже 3-3,5 миллиона рублей, потому что у вариантов дешевле могут отсутствовать актуальные или важные опции или же иметься явная неприспособленность к определенным режимам движения.

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Вместе с тем достаточно дорогая новая продукция китайского автопрома не должна доставить хлопот в рамках гарантийного срока эксплуатации, потому что ведет себя «вполне по-европейски». Рассчитывать же, что в обозримом будущем современный автомобиль станет дешевле для россиян, эксперт не советовал.

Ранее руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров рассказал, что качество китайских автомобилей в последние годы действительно улучшилось, но перед покупкой следует проверять сборку и определенные моменты в эксплуатации. По его словам, проблемы возникают с неполной синхронизацией работы двигателя и трансмиссии, коробка передач может работать с задержкой, а у кнопок на панели управления во время морозов может замедлиться отклик.

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      Платон Щукин
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