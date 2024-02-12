Россиянам назвали правила выбора китайского автомобиля

Автоэксперт Буров посоветовал не оставлять китайские машины надолго на морозе

За последние годы качество представленных на российском рынке китайских автомобилей улучшилось, тем не менее, нужно учитывать их особенности, а перед покупкой проверить качество сборки, предупредил руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров, советы которого приводят «Известия».

Эксперт также перечислил другие моменты, на которые стоит обратить внимание до того, как сделать выбор. Так, по его словам, в большинстве популярных моделей китайских автомобилей не до конца синхронизирована работа двигателя и трансмиссии, а коробка передач работает с задержкой, что может мешать при обгоне, поэтому степень комфортности такой ситуации желательно оценить при тест-драйве.

На фоне сильных морозов можно также столкнуться с замедленным откликом кнопок на панели управления, когда до запуска двигателя и других функций приходится не раз нажимать на экран и ждать несколько минут. А еще, отметил специалист, в морозные дни в авто может потрескаться пластик, поэтому рекомендуется парковаться в теплом гараже или хотя бы приобрести термочехол.

Рекомендует Буров ознакомиться и с тем, как автомобили выбранной модели продаются на вторичном рынке, а также оценить степень распространенности точек продаж деталей и аксессуаров для такого авто.

Ранее стало известно, что российские автомобилисты назвали основными недостатками китайских машин использование тонкого металла и слишком нежную для отечественных дорог подвеску.