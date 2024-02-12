Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:29, 12 февраля 2024Экономика

Россиянам назвали правила выбора китайского автомобиля

Автоэксперт Буров посоветовал не оставлять китайские машины надолго на морозе

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

За последние годы качество представленных на российском рынке китайских автомобилей улучшилось, тем не менее, нужно учитывать их особенности, а перед покупкой проверить качество сборки, предупредил руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров, советы которого приводят «Известия».

Эксперт также перечислил другие моменты, на которые стоит обратить внимание до того, как сделать выбор. Так, по его словам, в большинстве популярных моделей китайских автомобилей не до конца синхронизирована работа двигателя и трансмиссии, а коробка передач работает с задержкой, что может мешать при обгоне, поэтому степень комфортности такой ситуации желательно оценить при тест-драйве.

На фоне сильных морозов можно также столкнуться с замедленным откликом кнопок на панели управления, когда до запуска двигателя и других функций приходится не раз нажимать на экран и ждать несколько минут. А еще, отметил специалист, в морозные дни в авто может потрескаться пластик, поэтому рекомендуется парковаться в теплом гараже или хотя бы приобрести термочехол.

Рекомендует Буров ознакомиться и с тем, как автомобили выбранной модели продаются на вторичном рынке, а также оценить степень распространенности точек продаж деталей и аксессуаров для такого авто.

Ранее стало известно, что российские автомобилисты назвали основными недостатками китайских машин использование тонкого металла и слишком нежную для отечественных дорог подвеску.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших сотрудников Ксении Собчак осудили за вымогательство у главы «Ростеха». Почему приговор считают слишком строгим?

      США запланировали назначить «спецпосланника» на Украине

      Иммунолог рассказал об особенностях заражения новым видом оспы

      Россиянин истязал ребенка со словами «видишь, я мразь» и снимал процесс на видео

      Россиянам назвали правила выбора китайского автомобиля

      В России оценили вероятность дальнейшей эскалации конфликта между США и хуситами

      Россиянкам указали на трудности при проведении популярной пластической операции

      Канье Уэст оскорбил чувства верующих нарядом

      На Украине высказали опасения из-за интервью Путина Такеру Карлсону

      Обнаружен радиопульсар в остатке сверхновой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше