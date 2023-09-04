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12:41, 4 сентября 2023Экономика

Россияне назвали недостатки китайских машин

«Открытие Авто»: недостатком китайских машин назвали неприспособленность к зиме

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Недостатками китайских машин, массово пришедших на российский рынок, оказались использование тонкого металла и слишком нежная подвеска, созданная не для отечественных дорог, следует из результатов исследования «Открытие Авто», с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Полторы тысячи участников опроса, проведенного в августе среди россиян в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих его приобрести, перечислили плюсы и минусы китайских авто.

Среди первых они назвали наличие запчастей (35 процентов) и широкий модельный ряд (34 процента). В то же время только 20 процентов респондентов посчитали, что новые китайские модели полностью адаптированы к российским погодным условиям. Абсолютное большинство (61 процент) заявили, что к русской зиме готовы не все модели, а 19 процентов считают, что китайские авто ее не выдерживают.

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Таким образом, критически настроены к такой способности машин из Китая сразу 80 процентов опрошенных россиян. Они отметили использование тонкого металла и деталей, не предназначенных для высоких поперечных нагрузок и скручивания (44 процента), коррозию металла, не всегда готового к зимней эксплуатации (42 процента), слишком нежную подвеску, часто не подходящую для российских дорожных условий (28 процентов), а также слабое лакокрасочное покрытие (24 процента).

При этом, как стало известно в середине августа из результатов исследования, проведенного той же компанией, почти две трети россиян (64 процента) назвали китайские автомобили достойной заменой ушедшим из России западным маркам.

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    Дмитрий Воронин
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