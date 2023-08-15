Большинство россиян сочли китайские авто достойной заменой западным

«Открытие Авто»: 64 % россиян сочли китайские авто достойной заменой западным

Почти две трети россиян (64 процента) назвали китайские автомобили достойной заменой ушедшим из России западным иномаркам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками «Открытие Авто», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

В то же время 59 процентов респондентов отметили, что за последнее время качество китайских автомобилей стало лучше, а 58 процентов опрошенных заявили о преодолении предубеждения к подобным машинам. В целом подавляющее большинство граждан (почти 85 процентов) ожидают роста продаж машин из КНР к концу года и прогнозируют, что они станут лидерами по продажам к концу декабря, обогнав по этому показателю российские авто.

При этом треть участников опроса (36 процентов) полагают, что китайские автомобили уступают в качестве ушедшим из России иномаркам. Подобные настроения превалируют в большей степени у представителей старшего поколения в возрастной категории от 56 лет. На Дальнем Востоке 44 процента опрошенных также высказались в пользу западных автоконцернов, на Урале подобного мнения придержался 31 процент респондентов.

В середине июля Bloomberg сообщал, что Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из Китая с января по май 2023 года. К концу весны в РФ ввезли в общей сложности 287 тысяч новых машин их КНР, что оказалось больше, чем за весь прошлый год (около 162 тысяч авто). По объемам импорта Россия опередила ближайших конкурентов почти в два раза: за первые пять месяцев Мексика импортировала 159 тысяч китайских авто, а Бельгия — 120 тысяч.