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11:50, 15 августа 2023Экономика

Большинство россиян сочли китайские авто достойной заменой западным

«Открытие Авто»: 64 % россиян сочли китайские авто достойной заменой западным

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Почти две трети россиян (64 процента) назвали китайские автомобили достойной заменой ушедшим из России западным иномаркам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками «Открытие Авто», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

В то же время 59 процентов респондентов отметили, что за последнее время качество китайских автомобилей стало лучше, а 58 процентов опрошенных заявили о преодолении предубеждения к подобным машинам. В целом подавляющее большинство граждан (почти 85 процентов) ожидают роста продаж машин из КНР к концу года и прогнозируют, что они станут лидерами по продажам к концу декабря, обогнав по этому показателю российские авто.

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При этом треть участников опроса (36 процентов) полагают, что китайские автомобили уступают в качестве ушедшим из России иномаркам. Подобные настроения превалируют в большей степени у представителей старшего поколения в возрастной категории от 56 лет. На Дальнем Востоке 44 процента опрошенных также высказались в пользу западных автоконцернов, на Урале подобного мнения придержался 31 процент респондентов.

В середине июля Bloomberg сообщал, что Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из Китая с января по май 2023 года. К концу весны в РФ ввезли в общей сложности 287 тысяч новых машин их КНР, что оказалось больше, чем за весь прошлый год (около 162 тысяч авто). По объемам импорта Россия опередила ближайших конкурентов почти в два раза: за первые пять месяцев Мексика импортировала 159 тысяч китайских авто, а Бельгия — 120 тысяч.

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    Анатолий Акулов
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