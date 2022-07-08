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Бывший премьер-министр Японии Абэ умер после покушения

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения на 68 году жизни

Фото: Franck Robichon / Getty Images

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения, врачи боролись за его жизнь несколько часов. Об этом сообщил телеканал Fuji News Network в прямом эфире.

Ему было 67 лет. Политик поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга. По дороге в больницу Абэ остановилась сердце, но врачам удавалось его реанимировать. Несколько часов он провел в реанимации, где ему оказывали всевозможную помощь, включая переливание крови. Он скончался в 17:03 по местному времени (11:03 МСК).

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.

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Валентина Шварцман
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