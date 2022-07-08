Совершивший покушение на бывшего премьера Японии объяснил мотивы преступления

Подозреваемый в покушении на экс-премьера Японии Абэ был им недоволен и желал его убить

Совершивший покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами заявил, что был недоволен его политикой и желал его убить. Так подозреваемый объяснил мотивы преступления в отношении политика, сообщает NHK.

Ранее японские СМИ сообщили, что 41-летний Ямагами с 2003-го по 2005 год проходил военную службу службу в морских Силах Самообороны Японии. Род занятий в настоящий момент остается неизвестным.

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Мужчина сзади выстрелил в политика, который проводил предвыборное уличное выступление и ранил его в грудь. Бывший премьер упал на землю, позже был госпитализирован. Позднее действующий премьер Фумио Кисида сообщил, что Абэ жив, но находится в тяжелом состоянии.