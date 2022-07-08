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В Кремле отреагировали на убийство Синдзо Абэ

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают убийство Синдзо Абэ
Начало событий в новости Бывший премьер-министр Японии Абэ умер после покушения

Фото: Sergey Guneev / Reuters

В Кремле решительно осуждают убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о покушении на политика и его смерти. Его слова приводит ТАСС.

Песков добавил, что в Кремле глубоко соболезнуют японскому народу в связи со смертью политика и отметил, что Абэ был настоящим патриотом Японии, который всегда отстаивал интересы страны дипломатическим путем.

«Сейчас подобная политическая воля в дефиците у целого ряда стран, и они в открытую говорят о том, что предпочитают отстаивать свои интересы на поле боя, что является тупиковым путем развития», — подчеркнул представитель Кремля.

Также в Кремле анонсировали отправку Владимиром Путиным телеграммы с соболезнованиями.

О покушении на Абэ стало известно утром 8 июля. Инцидент произошел во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Бывший моряк Сил самообороны Японии подошел к политику со спины и выстрелил в него из дробовика. Ямагами заявил следователям, что был недоволен политикой Абэ и желал его убить.

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Валерий Розенберг
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