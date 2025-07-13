В НАТО подтвердили переговоры с Трампом

Генсек НАТО Рютте анонсировал переговоры с Трампом и военным руководством США

Глава Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте заявил, что проведет переговоры с высшим руководством США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

По словам Рютте, во встрече, которая пройдет предварительно 14-15 июля, будет участвовать президент США Дональд Трамп. Также к беседе присоединятся госсекретарь страны Марко Рубио и глава Пентагона Питт Хегсет.

Ранее Рютте выразил недовольство тем, что страны Североатлантического альянса получают заказанные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot с задержкой до 10 лет. Он подчеркнул, что недостаточные производственные мощности в США и Европе приводят к тому, что страны НАТО обращаются за военной продукцией к альтернативным поставщикам.