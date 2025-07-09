Генсек НАТО указал на одну проблему с поставками систем Patriot

Генсек НАТО Рютте выразил недовольство сроками поставок систем Patriot

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил недовольство тем, что страны Североатлантического альянса получают заказанные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot с задержкой до 10 лет. По его словам, такие сроки поставок не соответствуют актуальным вызовам, передает РИА Новости.

«Если вы купите систему Patriot сегодня, она будет поставлена через 10 лет», — заявил генсек военно-политического блока.

Он подчеркнул, что недостаточные производственные мощности в США и Европе приводят к тому, что натовские страны обращаются за военной продукцией к альтернативным поставщикам. В частности Рютте указал, что Польша, Румыния и Эстония предпочитают закупки в Южной Корее.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в психическом здоровье Рютте. «Измышления генсека НАТО Рютте (...) вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально», — сказала дипломат.

