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18:32, 9 июля 2025Мир

Генсек НАТО указал на одну проблему с поставками систем Patriot

Генсек НАТО Рютте выразил недовольство сроками поставок систем Patriot
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил недовольство тем, что страны Североатлантического альянса получают заказанные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot с задержкой до 10 лет. По его словам, такие сроки поставок не соответствуют актуальным вызовам, передает РИА Новости.

«Если вы купите систему Patriot сегодня, она будет поставлена через 10 лет», — заявил генсек военно-политического блока.

Он подчеркнул, что недостаточные производственные мощности в США и Европе приводят к тому, что натовские страны обращаются за военной продукцией к альтернативным поставщикам. В частности Рютте указал, что Польша, Румыния и Эстония предпочитают закупки в Южной Корее.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в психическом здоровье Рютте. «Измышления генсека НАТО Рютте (...) вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально», — сказала дипломат.

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