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13:48, 9 июля 2025Мир

Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО

Захарова: Заявления Рютте об РФ заставляют задуматься о его психическом здоровье
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о России и Китае заставляют задуматься о его психическом здоровье. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Измышления генсека НАТО Рютте (...) вызывают у нас крайнее недоумение, обоснованные возмущения и большие вопросы о здоровье Рютте, все ли у него нормально», — сказала она.

Так дипломат прокомментировала высказывание Рютте о том, что если Китай решит напасть на Тайвань, то Пекин первым делом обратится за помощью к России. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин позвонит российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой «отвлечь США в Европе, напав на территорию НАТО».

Ранее Захарова заявила, что генсек НАТО призвал страны альянса повысить расходы на оборону, потому что «хотел порадовать того, кого он назвал папочкой», то есть президента США Дональда Трампа. По ее словам, Рютте «совершенно не волнуют» вопросы о том, к чему может привести такое решение.

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