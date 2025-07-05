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19:36, 5 июля 2025Мир

Генсек НАТО описал план военного сотрудничества России и Китая

Рютте: Если КНР решит напасть на Тайвань, то первым делом обратится к России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Если КНР решит напасть на Тайвань, то первым делом обратится за помощью к России. План военного сотрудничества Москвы и Пекина описал генсек НАТО Марк Рютте в интервью газете The New York Times.

«Если [председатель КНР] Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, он первым делом позаботится о том, чтобы позвонить Владимиру Путину и сказать ему " я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы ты отвлек США в Европе, напав на территорию НАТО"», — заявил глава Североатлантического альянса.

По его словам, чтобы этого избежать, нужно укреплять НАТО и работать в индо-тихоокеанском регионе.

Ранее Рютте заявил, что понимает стремление США сохранить достаточный уровень собственных военных запасов, но призвал Вашингтон к гибкости в вопросе поставок оружия Украине. Он выразил мнение, что Украина не сможет обойтись без всей военной помощи, которую ей оказывают западные страны.

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