Генсек НАТО выступил с призывом к США после приостановки военной помощи Киеву

Рютте призвал США к гибкости в вопросе поставок оружия Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает стремление США сохранить достаточный уровень собственных военных запасов, но призвал Вашингтон к гибкости в вопросе поставок оружия Украине. Его слова передает Reuters

«Я прекрасно понимаю желание США поддерживать необходимый уровень запасов для коллективной обороны, — сказал генсек НАТО. — Но мы все надеемся на некоторую гибкость, чтобы Украина получала необходимую поддержку».

Ранее Рютте выразил мнение, что Украина не сможет обойтись без всей военной помощи, которую ей оказывают западные страны. По его словам, европейские страны, напротив, намерены увеличивать свою поддержку Киева.

2 июля Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.