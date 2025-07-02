Генсек НАТО высказался об остановке помощи Украине

Генсек НАТО Рютте: Украина не сможет обойтись без военной помощи Запада

Украина не сможет обойтись без всей военной помощи, которую ей оказывают западные страны. Таким образом генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в эфире Fox News прокомментировал приостановку США поставок некоторых боеприпасов Киеву.

«В ближайшем будущем Украина не сможет справиться без всей поддержки, которую она может получить в плане боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны (ПВО)», — заявил генсек альянса.

По словам Рютте, европейские страны, напротив, намерены увеличивать свою поддержку Украины. При этом он отметил, что с «полным пониманием» относится к решению Вашингтона, указав на то, что «США защищают собственные интересы».

Ранее журнал Politico сообщил, что Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. По данным телеканала NBC News, часть из поставленных грузов уже находится в Европе, но еще не оказалась в руках украинских властей. Их перевозка также будет задержана до проведения полной инвентаризации американским оборонным ведомством.