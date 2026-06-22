В ООН отреагировали на обращение российского омбудсмена по теракту ВСУ в Старобельске

В ООН отреагировали на обращение омбудсмена Лантратовой по теракту ВСУ в Старобельске

В ООН отреагировали на обращение российского омбудсмена Яны Лантратовой по теракту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом уполномоченный по правам человека в России сообщила в Telegram.

По ее словам, Управление верховного комиссара ООН по правам человека стало первой международной организацией, ответившей на ее обращение в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.

«В своем ответном обращении из аппарата верховного комиссара ООН господина [Фолькера] Тюрка отметили, что внимательно отслеживают все обстоятельства причиненного вреда гражданскому населению в Старобельске», — подчеркнула она.

Ранее удар ВСУ по колледжу в Старобельске назвали терактом Запада.