В Польше высказались об отношениях с Украиной после слов Зеленского об ОУН

Myśl Polska: Скандал из-за ОУН показал, что Украина считает Польшу своим врагом

Скандал Украины и Польши, связанный с прославлением деятелей ОУН (Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России), показал, что главный враг Варшавы — это не Москва, а Киев. С таким заявлением выступило издание Myśl Polska.

В публикации подчеркивается, что Украина сделала свой выбор.

«Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для нее главным врагом — даже большим, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы», — отмечается в статье.

По мнению журналистов, конфликт на Украине завершится поражением Киева. В то же время «у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется коррумпированная олигархическая власть, связанная с самыми сомнительными группами влияния со всего мира» и украинские деморализованные военные.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах вернуть в страну останки лидеров ОУН-УПА. «Мы возвращаем их домой. У нас есть и возможность, и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине», — сказал он.