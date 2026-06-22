Змея проникла в авто москвича и попала на видео

На юге Москвы змея проникла в припаркованное авто и попала на видео

На юге столицы змея проникла в автомобиль и попала на видео. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о районе Москворечье-Сабурово. На записи, снятой очевидцами, можно увидеть, как уж заползает в колесо красной машины модели «Лада Калина».

В комментариях одна из пользовательниц обеспокоилась дальнейшей судьбой животного. По ее словам, если не достать змею, она не выживет. Женщина добавила, что автор видео вряд ли станет этим заниматься.

Ранее змею, скрывавшуюся под автомобилями москвичей, заметили в другом районе города, Северном Бутове.

