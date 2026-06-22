Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:04, 22 июня 2026Экономика

Змея проникла в авто москвича и попала на видео

На юге Москвы змея проникла в припаркованное авто и попала на видео
Полина Кислицына (Редактор)

На юге столицы змея проникла в автомобиль и попала на видео. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о районе Москворечье-Сабурово. На записи, снятой очевидцами, можно увидеть, как уж заползает в колесо красной машины модели «Лада Калина».

В комментариях одна из пользовательниц обеспокоилась дальнейшей судьбой животного. По ее словам, если не достать змею, она не выживет. Женщина добавила, что автор видео вряд ли станет этим заниматься.

Ранее змею, скрывавшуюся под автомобилями москвичей, заметили в другом районе города, Северном Бутове.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это логика самоубийцы». Зеленский пригрозил нанести удары по Белоруссии в ближайшие недели. Чего добивается президент Украины?

    Вэнс высказался о прогрессе в переговорах США и Ирана

    При очередном ударе ВСУ по российскому региону пострадал человек

    Бывший сотрудник ЦРУ раскрыл правду о слежке за людьми через смартфоны

    В ООН отреагировали на обращение российского омбудсмена по теракту ВСУ в Старобельске

    Змея проникла в авто москвича и попала на видео

    Назван секрет максимально полезного завтрака

    Граничащая с Россией страна НАТО захотела создать систему наподобие Patriot

    Трамп предсказал решение Ирана в вопросе ядерной программы

    В России назвали преступлением против человечности атаку ВСУ на Воронеж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok