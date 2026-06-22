Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве

В День памяти и скорби, 22 июня, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, пишет РИА Новости.

Торжественная церемония по традиции состоялась в Александровском саду у Кремлевской стены. Под траурный марш военнослужащие роты Почетного караула установили у Вечного огня венок из красных роз и гвоздик. Российский лидер подошел к мемориалу, опустился на одно колено и поправил ленты в цветах российского флага, после чего почтил память павших воинов минутой молчания.

После главы государства цветы к мемориалу возложили и другие участники церемонии, в том числе министр обороны Андрей Белоусов и выпускники военных вузов. Путин также поприветствовал военнослужащих, присутствовавших на мероприятии.

Кроме того, президент возложил красные гвоздики к мемориалам городов-героев и к обелиску, посвященному городам, имеющим почетное звание «Город воинской славы».

По всему миру 22 июня отмечают День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны, ставшей одной из самых трагических страниц в истории человечества. Свечи памяти стали символом благодарности, уважения и вечной памяти о героях и жертвах Великой Отечественной войны.