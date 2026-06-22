При очередном ударе ВСУ по российскому региону пострадал человек

Один человек пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Как стало известно, обломки украинских беспилотников упали в поселке Супсех под Анапой. «Осколочное ранение получила женщина 58 лет. Ей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за падения обломков беспилотников были зафиксированы различные повреждения по девяти адресам — выбито остекление, повреждены кровли и заборы.
Ранее стало известно о ракетном ударе ВСУ по Воронежу. Жертвами стали пять человек.