При очередном ударе ВСУ по российскому региону пострадал человек

ВСУ ударили по Краснодарскому краю, пострадала женщина

Один человек пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Как стало известно, обломки украинских беспилотников упали в поселке Супсех под Анапой. «Осколочное ранение получила женщина 58 лет. Ей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за падения обломков беспилотников были зафиксированы различные повреждения по девяти адресам — выбито остекление, повреждены кровли и заборы.

Ранее стало известно о ракетном ударе ВСУ по Воронежу. Жертвами стали пять человек.