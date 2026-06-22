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21:17, 22 июня 2026Россия

При очередном ударе ВСУ по российскому региону пострадал человек

ВСУ ударили по Краснодарскому краю, пострадала женщина
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Один человек пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Как стало известно, обломки украинских беспилотников упали в поселке Супсех под Анапой. «Осколочное ранение получила женщина 58 лет. Ей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за падения обломков беспилотников были зафиксированы различные повреждения по девяти адресам — выбито остекление, повреждены кровли и заборы.

Ранее стало известно о ракетном ударе ВСУ по Воронежу. Жертвами стали пять человек.

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