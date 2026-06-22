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Из жизни
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21:14, 22 июня 2026Из жизни

Бывший сотрудник ЦРУ раскрыл правду о слежке за людьми через смартфоны

Бывший сотрудник ЦРУ: Любая спецслужба может прослушивать вас через телефон и ноутбук
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Depiction Images / Shutterstock / Fotodom

Любая спецслужба мира может прослушивать людей через смартфоны и ноутбуки. Об этом в интервью подкасту LADbible Stories заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джейсон Хэнсон.

На просьбу раскрыть правду о слежке разведчиков за гражданами, Хэнсон ответил: «Послушайте, любая государственная спецслужба на планете Земля может прослушивать вас через смартфон, ноутбук или видеокамеры. Неважно через что. Если вы думаете, что у вас какой-то особый мобильник, который они не смогут прослушивать — это неправда».

Хэнсон также заявил, что является параноиком из-за рода деятельности и пользуется только самыми простыми телефонами, где нет приложений. Но при этом ЦРУ, по словам бывшего сотрудника, все равно сможет прослушать его, если захочет.

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Хэнсон добавил, что сейчас занимается обучением в области безопасности. «Если у меня какая-то важная встреча, я оставляю телефон дома или в номере отеля. Иду на такую встречу без всякой электроники при себе», — сказал он.

Бывший сотрудник ЦРУ утверждает, что по действительно важным вопросам встречается только лично в местах, где вокруг не будет большого количества людей с электроникой — например, в парках.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку заявил, что человека могут прослушивать даже через Smart TV. При этом разведка может использовать динамики телевизора в качестве микрофона.

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