Бывший сотрудник ЦРУ раскрыл правду о слежке за людьми через смартфоны

Бывший сотрудник ЦРУ: Любая спецслужба может прослушивать вас через телефон и ноутбук

Любая спецслужба мира может прослушивать людей через смартфоны и ноутбуки. Об этом в интервью подкасту LADbible Stories заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джейсон Хэнсон.

На просьбу раскрыть правду о слежке разведчиков за гражданами, Хэнсон ответил: «Послушайте, любая государственная спецслужба на планете Земля может прослушивать вас через смартфон, ноутбук или видеокамеры. Неважно через что. Если вы думаете, что у вас какой-то особый мобильник, который они не смогут прослушивать — это неправда».

Хэнсон также заявил, что является параноиком из-за рода деятельности и пользуется только самыми простыми телефонами, где нет приложений. Но при этом ЦРУ, по словам бывшего сотрудника, все равно сможет прослушать его, если захочет.

Хэнсон добавил, что сейчас занимается обучением в области безопасности. «Если у меня какая-то важная встреча, я оставляю телефон дома или в номере отеля. Иду на такую встречу без всякой электроники при себе», — сказал он.

Бывший сотрудник ЦРУ утверждает, что по действительно важным вопросам встречается только лично в местах, где вокруг не будет большого количества людей с электроникой — например, в парках.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Джон Кириаку заявил, что человека могут прослушивать даже через Smart TV. При этом разведка может использовать динамики телевизора в качестве микрофона.