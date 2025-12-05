Реклама

11:46, 5 декабря 2025

Сотрудник ЦРУ раскрыл правду про слежку за людьми через смартфоны и ноутбуки

Бывший сотрудник ЦРУ Кириаку: Разведка может слушать через выключенный телевизор
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Кириаку раскрыл правду о слежке за гражданами через смартфоны и ноутбуки. О том, как разведка может использовать гаджеты обычных людей, он рассказал в интервью YouTube-каналу LADbible Stories.

Зрители задали Кириаку вопрос: «Подслушивает ли нас ЦРУ через смартфоны и камеры на ноутбуках?». Бывший аналитик ЦРУ ответил, что разведка действительно занимается этим. «Да, хоть мне и неприятно говорить об этом (...) Они могут взять под контроль ваш Smart TV, использовать динамик как микрофон и слушать все, даже когда телевизор выключен», — ответил Кириаку.

Он сослался на крупную утечку данных ЦРУ, которую устроил один из технических сотрудников в 2017 году. Если верить этой информации, американская разведка может перехватывать любую электронную информацию и внедряться в любые системы. «Они могут удаленно взять под контроль вашу машину через бортовой компьютер, чтобы что сделать? Чтобы заставить вас съехать с моста, врезаться в дерево (...) и сделать, чтобы это выглядело как несчастный случай», — заявил Кириаку.

Ранее сообщалось, что в Архивах американского искусства при Смитсоновском институте обнаружена расшифровка четвертой секции «Криптоса» — загадочной скульптуры, установленной у штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли. До этого энтузиастам удалось прочитать лишь три сегмента «Криптоса».

