Жена покинувшего Россию комика описала жизнь в Европе словами «ничего не работает»

Жена покинувшего Россию комика Романова заявила, что португальцы очень любят праздники

В Португалии часто бывают выходные, поскольку жители страны очень любят праздники. Об этом в видео на YouTube заявила жена известного стендап-комика Дмитрия Романова Марина.

В ролике пара рассказала, что в Португалии у них возникли трудности при переезде из дома в квартиру. По словам супруги юмориста, покинувшего Россию, хозяева нового жилья долго не могли вывезти свою мебель и затягивали сроки.

«В процессе общения постоянно у них что-то менялось, постоянно какие-то форс-мажоры, плюс еще португальцы обожают очень сильно праздники, у них то праздник лука, то хлеба, то еще что-то», — раскрыла она и описала жизнь в европейской стране словами «здесь никогда ничего не работает».

Ранее сообщалось, что Романов назвал самое тяжелое в эмиграции. Комик признался, что сильно тоскует по встречам с близкими людьми и скучает «по ощущению быть среди своих».