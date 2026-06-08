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17:58, 8 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Политолог высказался о военном сотрудничестве Украины и Армении

Политолог Глазунов: Армения может поставлять Украине только наемников и коньяк
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Армения в случае военного сотрудничества с Украиной сможет поставлять ей только своих националистов, коньяк или техническую помощь, считает политолог, военный эксперт Олег Глазунов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах и заявил о готовности расширить сотрудничество между двумя странами. Итоги голосования он назвал «победой суверенитета Армении».

Политолог отметил, что военное сотрудничество между Арменией и Украиной может быть только в том случае, если страна начнет поставлять украинской армии своих националистов, которые готовы воевать в поддержку Зеленского. По его мнению, на большее Армения вряд ли способна, потому что уровень своей армии она уже показала в ситуации с Нагорным Карабахом.

«Боеспособность армянской армии сегодня не на самом высоком уровне. Ну а добровольцев-националистов, таких же, как украинских, могут насобирать. Для нас это хорошо: чем больше их будет в украинской земле, тем проще нам будет налаживать связи с Ереваном. Поэтому, я думаю, будут какие-то добровольцы, техническая помощь либо продовольственная. Будут снабжать украинскую армию коньяком и минеральной водой», — прокомментировал Глазунов.

Выборы в парламент Армении прошли 7 июня. Явка избирателей составила около 60 процентов, а правительство после голосования, согласно закону, сформирует победившая на выборах партия. По итогам процедуры, таковой стала партия Пашиняна «Гражданский договор» с результатом 49,81 процента голосов избирателей.

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