Названы задачи Су-75 в ходе СВО

Литовкин: Однодвигательный истребитель Су-75 сможет наносить удары в ходе СВО

Перспективный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate в ходе специальной военной операции (СВО) сможет выполнять ударные задачи. Возможные миссии самолета назвал полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ТАСС.

Он отметил, что однодвигательный самолет сможет выполнять различные задачи, которые будут зависеть от театра военных действий. «В специальной военной операции это могли бы стать низковысотные прорывы к целям с нанесением ударов», — говорится в материале.

Эксперт напомнил, что в СССР истребители четвертого поколения проектировали с двумя двигателями, поскольку такая схема обеспечивала высокую грузоподъемность и надежность. По его словам, современные российские двигатели обладают большими ресурсом и надежностью за счет использования новых технологий.

Ранее в июне издание Military Watch Magazine писало, что российский Checkmate станет самым доступным истребителем пятого поколения.