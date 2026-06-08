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17:58, 8 июня 2026Моя страна

Врачи ХМАО впервые в России провели пациенту две операции одновременно

Врачи ХМАО впервые в России провели пациенту операции на печень и сердце одновременно
Мария Винар

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) врачи впервые в России провели пациенту две операции одновременно. Об этом сообщил департамент здравоохранения автономного округа на своем официальном сайте.

48-летний житель Югры Вадим Вожатов поступил в областную клиническую больницу с тяжелой степенью цирроза печени и печеночной недостаточностью. Для его спасения была необходима пересадка органа, но во время обследования выяснилось, что у мужчины есть еще одна патология — ишемическая болезнь сердца с поражением коронарных артерий. Из-за нее у него мог возникнуть инфаркт во время операции.

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«Решили коллегиально, при наличии совместимого донора, выполнить два больших хирургических вмешательства одновременно на одном столе. Риск? Несомненно! Но это был единственный шанс для спасения жизни пациента», — пояснил заведующий отделением кардиохирургии, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Департамента здравоохранения Югры Павел Дурыгин.

К операции были привлечены две бригады хирургов, которые выполнили ее в два этапа. Специалисты работали более 10 часов, но все прошло успешно. Спустя два часа после операции пациент уже общался с врачами, а на девятые сутки в удовлетворительном состоянии был переведен в гепатологический Центр для подбора иммуносупрессивной терапии. На прошлой неделе мужчину выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что тюменские онкологи впервые смогли вылечить пациентку с редким типом рака щитовидной железы, с которым живут всего три-пять месяцев.

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