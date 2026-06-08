Врачи ХМАО впервые в России провели пациенту две операции одновременно

Врачи ХМАО впервые в России провели пациенту операции на печень и сердце одновременно

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) врачи впервые в России провели пациенту две операции одновременно. Об этом сообщил департамент здравоохранения автономного округа на своем официальном сайте.

48-летний житель Югры Вадим Вожатов поступил в областную клиническую больницу с тяжелой степенью цирроза печени и печеночной недостаточностью. Для его спасения была необходима пересадка органа, но во время обследования выяснилось, что у мужчины есть еще одна патология — ишемическая болезнь сердца с поражением коронарных артерий. Из-за нее у него мог возникнуть инфаркт во время операции.

«Решили коллегиально, при наличии совместимого донора, выполнить два больших хирургических вмешательства одновременно на одном столе. Риск? Несомненно! Но это был единственный шанс для спасения жизни пациента», — пояснил заведующий отделением кардиохирургии, главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Департамента здравоохранения Югры Павел Дурыгин.

К операции были привлечены две бригады хирургов, которые выполнили ее в два этапа. Специалисты работали более 10 часов, но все прошло успешно. Спустя два часа после операции пациент уже общался с врачами, а на девятые сутки в удовлетворительном состоянии был переведен в гепатологический Центр для подбора иммуносупрессивной терапии. На прошлой неделе мужчину выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что тюменские онкологи впервые смогли вылечить пациентку с редким типом рака щитовидной железы, с которым живут всего три-пять месяцев.