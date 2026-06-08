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17:50, 8 июня 2026Экономика

Российский рынок акций упал

Индекс Мосбиржи в понедельник, 8 июня, упал до ноябрьского минимума
Вячеслав Агапов
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В понедельник, 8 июня, российский рынок акций упал до ноябрьского минимума. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На фоне сохраняющейся геополитической напряженности, падения цен на металлы и замедлившегося роста стоимости нефти индекс Мосбиржи падал до 2520 пунктов, обновив минимум с 18 ноября 2025 года.

К вечеру показатель снизился до 2520,42 пункта, изменившись к закрытию прошлой сессии на 1,59 процента. Индекс РТС за день падал до 1080,67 пункта (минус 1,59 процента). Стоимость большинства синих фишек на площадке дешевела в пределах 5,9 процента.

Так, акции ПАО «Группа Позитив» дешевели вплоть до 5,9 процента, ММК — на 3,6 процента, «Лента», — на 2,9 процента, Интер РАО и Совкомфлот — на 2,6 процента, «Полюса» — на 2,4 процента.

Ранее управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Доверительная» Константин Асатуров назвал настроения на рынке «удручающими». В свою очередь, инвестбанкир Евгений Коган описал происходящее на рынке как «апатия от беспросветности».

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