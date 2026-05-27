Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:53, 27 мая 2026Экономика

Российский фондовый рынок вернулся на уровень ноября

Индекс Мосбиржи опустился до минимальных с 19 ноября 2025 года 2562 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетИндекс МосБиржи

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В ходе торгов в среду, 27 мая, индекс Мосбиржи опускался до 2562 пунктов, что стало минимумом с 19 ноября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:30 он скорректировался до 2577 пунктов, что все равно примерно на 50 пунктов ниже, чем было в начале недели. С начала года российский фондовый рынок потерял около семи процентов, хотя в марте поднимался выше 2900 пунктов.

Инвестиционный аналитик Wealth iQ Александр Алексеевский в комментарии Forbes указал, что главным фактором, влияющим на настроения участников торгов, остается геополитика.

Жесткие заявления МИД России по поводу новых ударов по Киеву утянули рынок вниз, поскольку развеяли и без того слабые надежды на завершение конфликта в обозримом будущем. По мнению эксперта, никакие позитивные новости, в том числе хорошие данные по инфляции и возможности для снижения ставки, не могут перекрыть этот фон.

Управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Доверительная» Константин Асатуров назвал настроения на рынке «удручающими». В свою очередь, инвестбанкир Евгений Коган описал происходящее на рынке как «апатия от беспросветности».

Отдельно на текущий результат влияние оказывает падение акций банка ВТБ, накануне объявившего о планах допэмиссии в объеме до 49 процентов обыкновенных акций, что соответствует примерно 6,29 миллиарда бумаг. Со вчерашнего дня они подешевели на 10 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ракета ВСУ попала в здание ЦБ в Севастополе. Губернатор объяснил, почему Киев бил именно туда

    Желание «попонтоваться» подвело молодого россиянина под статью

    МИД России озвучил одну меру Армении в случае продолжения курса к ЕС

    Стало известно о смерти российской школьницы во время празднования последнего звонка

    Расправившегося с матерью и братом россиянина захотели лечить

    Экс-директор Киркорова рассказал о влиянии Галкина на Пугачеву

    Россия понадеялась на Венесуэлу в вопросе Украины

    Представлено продолжение «Ведьмака»

    Украинец прыгнул в ручей в каньоне Канады и был найден бездыханным спустя месяц

    Шаровые молнии атакуют дома россиян. Где можно встретить опасное явление и как от него защититься?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok