Пьяная россиянка обматерила попутчиков и избила полицейского в аэропорту

Россиянку осудили за нападение на полицейского в аэропорту Перми

Жительницу Перми осудили за нападение на полицейского в аэропорту Большое Савино. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

В сентябре 2025 года 48-летней Татьяне Хаттаби отказали в регистрации на рейс из-за того, что она была в состоянии алкогольного опьянения. Более того, россиянка нарушала общественный порядок и ругалась матом в адрес попутчиков в воздушной гавани.

Из-за деструктивного поведения пьяной женщины сотрудник аэропорта вызвал на место представителей транспортной полиции. Хаттаби напала на одного из них и избила его руками и ногами.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело. В суде, заседание которого состоялось 19 мая, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее 18-летний гражданин Китая угодил в тюрьму за нападение на полицейского в аэропорту Сингапура. Молодой человек впал в ярость и поцарапал ему руку.