18-летний юноша поцарапал руку полицейскому в аэропорту Азии и угодил в тюрьму

Китаец угодил в тюрьму в Сингапуре за нападение на полицейского в аэропорту

18-летний гражданин Китая угодил в тюрьму на шесть недель за нападение на полицейского в аэропорту Азии. Об этом сообщает портал The Straits Times.

По данным источника, инцидент произошел в феврале 2026 года, однако приговор Фань Гуанъяо был озвучен только 1 апреля. Молодой человек признал себя виновным по одному пункту обвинения в применении преступной силы в отношении государственного служащего в аэропорту Сингапура.

В материалах дела говорится, что Гуанъяо подошел к стойке отдела полиции в воздушной гавани, чтобы сообщить о потере паспорта и кошелька. Однако когда ему посоветовали для решения этой проблемы обратиться в посольство своей страны, юноша впал в ярость. Офицер попытался успокоить китайца, но тот в ответ поцарапал ему руку. Вскоре после этого молодого человека арестовали.

