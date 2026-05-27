16:04, 27 мая 2026Мир

В Европе назвали выгоду от конфликта на Украине

Премьер Нидерландов Йеттен: Европе нужна Украина как партнер, закаленный войной
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Украина нужна странам Европейского союза (ЕС) как партнер, «закаленный войной», что якобы может укрепить позиции сообщества на «восточном фланге». Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, передает РИА Новости.

«Будущее Украины — в Европейском союзе. Сейчас она находится на необратимом пути к этому будущему. И все в Европе могут быть за это благодарны», — сказал глава правительства.

Йеттен заявил, что Европа сталкивается с якобы «растущей угрозой» со стороны России, поэтому он призвал увеличить военную помощь Киеву и перенимать его опыт.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что Россия не будет нападать на европейские страны после окончания конфликта на Украине. При этом политик призвал Европу готовиться к гипотетическому конфликту с Москвой в будущем.

Российские представители не раз опровергали заявления о якобы планах Москвы напасть на Европу. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что подобные высказывания являются «полной чушью и прямой ложью».

