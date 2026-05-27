Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:12, 27 мая 2026Мир

В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

Экс-премьер Британии Блэр: РФ не нападет на Европу после конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Россия не будет нападать на европейские страны после окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью газете The Times.

«Я не верю, что президент [России Владимир] Путин по окончании конфликта на Украине может принять решение о начале конфликта с Европой. Лично я не верю», — подчеркнул политик.

При этом Блэр согласился с заявлениями британского правительства о «необходимости подготовки к войне с Россией в будущем». Однако он указал, что Лондон в случае потенциального конфликта с Москвой «не сможет обойтись без помощи Вашингтона».

Российские представители не раз отвергали заявления о якобы планах Москвы напасть на Европу. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что подобные высказывания являются «полной чушью и прямой ложью».

Глава государства указал на то, что Запад сам придумал страшилку о том, что Россия якобы намерена напасть на Европу, и сам себе ее повторяет из года в год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабы повреждений из-за удара ракет Storm Shadow по Севастополю выросли

    Мотоциклистов в шортах призвали пересмотреть свой гардероб

    В России высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС

    Огромный самосвал застрял под путепроводом в Белоруссии

    На Западе заподозрили Зеленского в авторитаризме

    В Германии потребовали отставки Мерца

    В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

    Дачникам назвали способ защитить огород от резкого похолодания

    Боец «Ахмата» сломала позвоночник в ДТП в прифронтовой зоне

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok