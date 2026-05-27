В Британии оценили возможность начала войны между Россией и Европой

Экс-премьер Британии Блэр: РФ не нападет на Европу после конфликта на Украине

Россия не будет нападать на европейские страны после окончания конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью газете The Times.

«Я не верю, что президент [России Владимир] Путин по окончании конфликта на Украине может принять решение о начале конфликта с Европой. Лично я не верю», — подчеркнул политик.

При этом Блэр согласился с заявлениями британского правительства о «необходимости подготовки к войне с Россией в будущем». Однако он указал, что Лондон в случае потенциального конфликта с Москвой «не сможет обойтись без помощи Вашингтона».

Российские представители не раз отвергали заявления о якобы планах Москвы напасть на Европу. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что подобные высказывания являются «полной чушью и прямой ложью».

Глава государства указал на то, что Запад сам придумал страшилку о том, что Россия якобы намерена напасть на Европу, и сам себе ее повторяет из года в год.