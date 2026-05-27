Известный российский ведущий назвал себя алкоголиком и рассказал об «ужасающих» запоях

Иллюзионист Сафронов назвал себя алкоголиком и заявил, что у него были запои

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов», известный иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. В интервью проекту «Откройте, Давид!», выпуск которого выложен на YouTube, он назвал себя алкоголиком и заявил, что у него были запои.

«Я не умею останавливаться. Это мог быть несколькодневный запой, и это выглядело очень-очень ужасающе», — признался Сафронов и назвал алкоголизм неизлечимой болезнью.

При этом иллюзионист добавил, что уже три года не употребляет спиртные напитки и «на пушечный выстрел» не подходит к алкоголю. По словам Сафронова, справиться с тягой к спиртному ему помогла жена Екатерина. «Никому не удавалось вытянуть меня из этой достаточно тяжелой болезни, а Кате это удалось», — сказал он.

Ранее сообщалось, что капитан команды КВН «Вятка» Дмитрий Бушуев, поборовший алкогольную зависимость, описал свои ощущения во время запоев. Юморист заявил, что не мог надолго отказаться от алкоголя, так как в трезвом состоянии начинал понимать, что разрушает свою жизнь.