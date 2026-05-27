Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:15, 27 мая 2026Интернет и СМИ

Известный российский ведущий назвал себя алкоголиком и рассказал об «ужасающих» запоях

Иллюзионист Сафронов назвал себя алкоголиком и заявил, что у него были запои
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов», известный иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. В интервью проекту «Откройте, Давид!», выпуск которого выложен на YouTube, он назвал себя алкоголиком и заявил, что у него были запои.

«Я не умею останавливаться. Это мог быть несколькодневный запой, и это выглядело очень-очень ужасающе», — признался Сафронов и назвал алкоголизм неизлечимой болезнью.

При этом иллюзионист добавил, что уже три года не употребляет спиртные напитки и «на пушечный выстрел» не подходит к алкоголю. По словам Сафронова, справиться с тягой к спиртному ему помогла жена Екатерина. «Никому не удавалось вытянуть меня из этой достаточно тяжелой болезни, а Кате это удалось», — сказал он.

Ранее сообщалось, что капитан команды КВН «Вятка» Дмитрий Бушуев, поборовший алкогольную зависимость, описал свои ощущения во время запоев. Юморист заявил, что не мог надолго отказаться от алкоголя, так как в трезвом состоянии начинал понимать, что разрушает свою жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский направил срочное письмо Трампу

    Раскрыто тайное значение украшения самой красивой женщины в мире на Каннском фестивале

    Ученые предупредили о шаровых молниях в Москве и области

    В Петербурге фонтан кипятка высотой с 12-этажный дом решил помыть жильцам окна

    Золото резко подешевело

    Арестован второй фигурант дела о расправе над исчезнувшим россиянином

    Мировые цены на нефть рухнули

    В Эстонии высказались о высылке дипломатов из Киева

    Политик с червем в мозге поймал двух змей голыми руками

    На Украине раскрыли планы по уходу Зеленского с поста президента Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok