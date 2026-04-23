12:35, 23 апреля 2026Интернет и СМИ

Звезда КВН описал свои ощущения во время запоев

Юморист Бушуев заявил, что первые дни после запоя заново учился есть и ходить
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: sergeymeza / Youtube

Капитан команды КВН «Вятка» Дмитрий Бушуев, поборовший алкогольную зависимость, описал свои ощущения во время запоев. Подробности он раскрыл в подкасте юмориста Сергея Мезенцева, доступном на YouTube.

По словам Бушуева, он не мог надолго отказаться от алкоголя, так как в трезвом состоянии начинал понимать, что разрушает свою жизнь. «[После запоя] читать не можешь, расхаживаешься первые дни еле-еле. Кушать заново учишься, и прочее. (...) Примерно через две недели у тебя наступает какая-то ясность, и эта ясность тебе показывает, в какое днище ты превратил свою жизнь», — поделился воспоминаниями звезда КВН.

Он добавил, что не мог жить с этим осознанием. По словам Бушуева, после короткого перерыва без спиртного он снова выпивал алкоголь, чтобы не думать о своем тяжелом положении. «Ты в каком-то смысле попадаешь в замкнутый круг, из которого невозможно вырваться», — заключил юморист.

Ранее блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) захотел купить амулет от алкоголизма в Японии. Он заверил, что аксессуар нужен не ему.

